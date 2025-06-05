Законопроект президента США Дональда Трампа, предполагающий сокращение государственных расходов равноценен фразе «мы все умрем».

Об этом заявил сенатор-демократ США Чак Шумер, пресс-конференцию транслировал телеканал C-SPAN.

«Чем больше вникаешь в законопроект, тем хуже он становится», — отметил законодатель (цитата по ТАСС).

Шумер обратил внимание на то, что меры Трампа предполагают налоговые льготы для богатых граждан за счет сокращения медицинского обслуживания для почти 16 млн жителей США.

Убить билль. Маск призвал не голосовать за законопроект Трампа

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X подверг жесткой критике «Единый, большой, красивый» законопроект президента США Дональда Трампа, предполагающий сокращение федеральных расходов.

Он назвал этот проект закона «отвратительной мерзостью».

Бизнесмен также пристыдил тех членов конгресса Соединенных Штатов, которые поддержали данный документ.