Трамп минимум на полгода «закрыл» Гарвард для иностранцев

Президент США Дональд Трамп минимум на полгода ограничил въезд для иностранцев, желающих поступить в Гарвардский университет или участвовать в его программе обмена. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

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«Я установил, что необходимо ограничить въезд иностранных граждан, стремящихся попасть в США исключительно или главным образом для прохождения курса обучения в Гарвардском университете», — сказал Трамп.

Глава Белого дома объяснил свое решение соображениями национальной безопасности.

В конце мая министерство здравоохранения и социальных служб США лишило Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией. Затем Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов. По ее словам, все зарубежные студенты, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. Гарвард из-за этого подал в суд на администрацию Трампа.