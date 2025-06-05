Трамп уличил демократов в попытке сокрыть слабоумие Байдена

Президент США Дональд Трамп распорядился начать расследование возможного сокрытия демократами слабоумия бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает журнал Politico.

Трамп настаивает, что члены Демократической парти Соединенных Штатов могли умышленно «обмануть общественность», скрывая от американцев «серьезное снижение когнитивных способностей» Байдена.

«Этот заговор знаменует собой один из самых опасных и тревожных скандалов в истории Америки», — указал Трамп в служебной записке, адресованной возглавившему расследование юрисконсульту Белого дома Дэвиду Уоррингтону.

Ранее Трамп раскрыл результаты пройденного им теста на умственные способности. По его словам, один из врачей «сказал, что никогда не видел таких высоких показателей».