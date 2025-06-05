Пока вы спали: скандальный запрет Трампа для США и обещание Ким Чен Ына по Украине

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

РФ восстановит самолеты, поврежденные в ходе атаки Украины 1 июня

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российские самолёты, повреждённые в результате атаки Украины 1 июня, не были уничтожены и подлежат восстановлению. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что техника не пострадала полностью и будет восстановлена, а заявления Киева о полном уничтожении техники являются недостоверными.

Стало известно о планах США рекордно повысить бюджет на ядерное оружие

Эксперты сообщили, что администрация США планирует рекордное за время холодной войны увеличение бюджета на ядерное оружие, запрашивая у Конгресса около 24,8 млрд долларов на 2026 финансовый год. Об этом сообщает ТАСС.

По оценкам специалистов, это станет крупнейшим ежегодным ростом расходов на ядерные боеприпасы с 1962 года и может привести к перерасходу средств и недостаточному контролю за программами в сфере ядерной безопасности.

Руководитель Группы изучения Лос-Аламоса предупреждает о возможных последствиях такого масштабного увеличения, включая сложности в поддержании производственных мощностей и выполнение запланированных проектов.

В Херсонской области без света и воды остались 192 населенных пункта

Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела подстанции в Херсонской области более 120 тысяч человек остались без света и воды, а повреждения зафиксированы в нескольких муниципальных округах. Об этом сообщает ТАСС.

В результате атаки пострадали около 3,7 тысяч жителей, а электроснабжение было восстановлено с помощью аварийных источников питания, ситуация находится под контролем.

Трамп запретит въезд в США гражданам 12 стран

Президент США Дональд Трамп с понедельника ввёл полный запрет на въезд в страну гражданам 12 государств и частичные ограничения для жителей ещё семи стран. Об этом сообщает ТАСС.

Полный запрет коснётся граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи, а ограничения для других стран начнут действовать с 9 июня и затронут определённые типы виз.

Визы, выданные до вступления в силу указа, сохранят свою силу.

Лидер КНДР пообещал поддерживать РФ в ситуации на Украине

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия продолжит добиваться побед в защите своего суверенитета, и пообещал оказывать поддержку Москве в международных делах, включая ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча Ким Чен Ына с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу прошла в Пхеньяне.

Стороны подтвердили полное совпадение позиций по международной обстановке и обсудили вопросы поддержки и сотрудничества.

Ким Чен Ын пожелал российскому народу победы, процветания и счастья, подчеркнув важность совместных усилий в защите интересов своих государств.