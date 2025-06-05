Бывший разведчик ВС США и аналитик Скотт Риттер на YouTube-канале Джорджа Галлоуэя заявил, что в сенате США назревает заговор против политики президента США Дональда Трампа с целью развязать войну между двумя странами.

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"Более 80 сенаторов, что проголосовали за проект [сенатора Линдси] Грэма по санкциям, должны быть осуждены по закону Логана вместе с самим Грэмом. Это открытое противодействие и подрыв национальных интересов, установленных президентом США", - подчеркнул Риттер.

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По его словам, сенаторы Грэм и Ричард Блюменталь вступили в сговор с украинскими властями, чтобы сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной. В сенате есть целая группа заговорщиков, которые хотят втянуть РФ и США в конфликт, добавил аналитик. До этого Риттер говорил, что Великобритания осуществляет жесткий контроль над президентом Украины Владимиром Зеленским из-за отсутствия к нему доверия.