Швеция арендует у Эстонии 600 мест в тюрьме

Швеция и Эстония достигли соглашения об аренде 600 тюремных мест в исправительном учреждении города Тарту. Об этом сообщает SVT. По словам председателя комитета по юстиции шведского парламента Хенрика Винге, помещения в эстонской тюрьме будут выглядеть так же, как и в шведских исправительных учреждениях.

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В тюрьме будет действовать эстонское законодательство, за исключением контактов с внешним миром. В публикации отмечается, что соглашение по аренде будет подписано этим летом, а после — оно должно быть одобрено парламентом. Первых шведских заключенных в тюрьме Тарту должны разместить уже весной 2026 года.

Подчеркивается, что Швеция будет платить Эстонии 8,5 тысяч евро в месяц за человека. До этого сообщалось, что парламент Швеции принял поправку к законодательству, которая вводит уголовную ответственность за покупку порнографических материалов с заказным содержанием, в частности, на таких платформах, как OnlyFans.