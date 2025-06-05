Суд в США разрешил высланным мигрантам судиться за право вернуться

Группа мигрантов, которых администрация Трампа отправила в "мегатюрьму" в Сальвадоре, теперь получила возможность оспорить свою депортацию. Об этом говорится в постановлении федерального судьи, пишет CNN.

Решение судьи окружного суда США Джеймса Боасберга гласит, что американские чиновники "неправомерно" посадили мигрантов на рейсы в середине марта и отправили их в тюрьму CECOT в Сальвадоре, не предоставив им возможности оспорить их статус "иностранных врагов", подпадающих под действие закона времен войны XVIII века, использованного президентом Дональдом Трампом. Боасберг указал, что чиновники должны найти способ "обеспечить" мигрантам "возможность пройти через хабеас (институт английского уголовно-процессуального права, тесно связанный с принципом неприкосновенности личности) и гарантировать, что их дела будут рассмотрены так, как если бы правительство не предоставило процесс с конституционными нарушениями".

Это решение было принято в тот же день, когда один мигрант, депортированный в Мексику, оспорил свое перемещение и был возвращен в США администрацией Трампа. Несколько сотен венесуэльских мигрантов были отправлены в CECOT в середине марта после того, как Трамп применил Закон об иностранных врагах. При этом сегодня Трамп подписал указ, запрещающий гражданам 12 стран въезжать в США. Речь идет об уроженцах Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.