США и Европа находятся в безысходной ситуации на Украине и не знают, как из нее выбираться.

Об этом написал экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X.

«Чем больше делает сторона, выступающая за [конфликт], тем больше они отдаляют своих сторонников. Ситуация на Украине для них, очевидно, отчаянная», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что нельзя недооценивать тяжесть ситуации для Великобритании и Европейского союза (ЕС). По его словам, Лондон и ЕС не имеют представления, как выходить из сложившейся геополитической обстановки.

В ВСУ сменили раскритикованного из-за потерь комбрига

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Запад до конца не осознает, к каким последствиям могут привести провокации Украины. По его словам, даже самые ярые сторонники Киева, к которым, в частности, относится спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог, начинают понимать, что действия украинских властей обостряют ситуацию вокруг конфликта.