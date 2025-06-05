Американский сенатор Линдси Грэм* в интервью Semafor предложил освободить страны, поставляющие Киеву военную помощь, от риска попасть под санкции, которые предполагают ввод 500%-ной пошлины за торговлю с Россией.

«Почему бы нам не выделить средства для стран, которые помогают Украине? Если вы оказываете военно-экономическую помощь Украине, вы получаете исключение», — сказал Грэм*.

При этом, по данным портала, он предложил Китаю начать оказывать помощь киевскому режиму, чтобы избежать санкций.

Журналист и политический активист Чарли Кирк ранее обвинил Грэма* в попытках сорвать переговоры по украинскому конфликту.

Экс-советник американского президента Стив Бэннон также считает, что Грэм* и Владимир Зеленский желают втянуть Соединённые Штаты в вооружённый конфликт с Россией, который перерастёт в третью мировую войну.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.