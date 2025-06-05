Трамп теряет терпение из-за критики Маска

Президент США Дональд Трамп выразил раздражение в адрес Илона Маска после резкой критики миллиардером масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, продвигаемого администрацией. Как сообщает Wall Street Journal, напряженность в отношениях между лидером страны и предпринимателем усилилась на фоне расхождений по бюджетной политике.

"Президент Трамп теряет терпение по отношению к Илону Маску после того, как миллиардер раскритиковал раздутый законопроект республиканцев о налогах и расходах", - написало издание.

Конфликт интересов усугубился после того, как Белый дом отклонил кандидатуру Джареда Айзекмана — союзника Маска — на пост руководителя NASA. По данным издания, это решение спровоцировало более агрессивную позицию Маска в отношении инициатив администрации.

Напомним, что Илон Маск резко осудил новый законопроект Дональда Трампа о сокращении госрасходов, назвав его «омерзительным».

Ранее Трамп призвал отменить лимит госдолга США для предотвращения кризиса.