США наложили вето на проект СБ ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа.
Как информирует ТАСС, США стали единственной страной в Совбезе, не поддержавшей резолюцию.
По данным агентства, документ содержит требование о немедленном и постоянном прекращении огня в Газе, а также об освобождении всех заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. Кроме того, авторы проекта резолюции требуют немедленного снятия всех ограничений на поставки гуманитарной помощи в Газу, которые осуществляются как ООН, так и её гуманитарными партнёрами.
Постпред России при всемирной организации Василий Небензя ранее подчеркнул, что СБ ООН вновь убедился в том, кто играет в геополитические игры.
При этом Белый дом ранее подтвердил, что Израиль согласился на 60-дневное перемирие.