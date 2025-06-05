США наложили вето на проект СБ ООН о прекращении огня в Газе

Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа.

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Как информирует ТАСС, США стали единственной страной в Совбезе, не поддержавшей резолюцию.

По данным агентства, документ содержит требование о немедленном и постоянном прекращении огня в Газе, а также об освобождении всех заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. Кроме того, авторы проекта резолюции требуют немедленного снятия всех ограничений на поставки гуманитарной помощи в Газу, которые осуществляются как ООН, так и её гуманитарными партнёрами.

Постпред России при всемирной организации Василий Небензя ранее подчеркнул, что СБ ООН вновь убедился в том, кто играет в геополитические игры.

При этом Белый дом ранее подтвердил, что Израиль согласился на 60-дневное перемирие.