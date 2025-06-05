МИД ПМР: Россия сможет сохранить мир в Приднестровье

Глава МИД Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев выразил мнение в эфире телеканала «Первый Приднестровский», что Россия сможет сохранить мир, безопасность и стабильность в Приднестровье.

По его словам, Россия как правопреемница СССР и в целом в более глубоких исторических параллелях несёт историческую ответственность за мир, безопасность и стабильность на этом региональном пространстве. Также, подчеркнул Игнатьев, Россия является важнейшим участником, обеспечивающим мир посредством миротворческой операции.

«Мы рассчитываем на то, что Россия приложит все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить мир, стабильность», — цитирует дипломата РИА Новости.

Российский посол в Кишинёве Олег Озеров ранее заявил, что Россия предпринимает усилия для решения проблем в энергосфере ПМР.

Также он отмечал, что уход российских миротворцев из Приднестровской Молдавской республики возможен в случае прогресса переговоров по приднестровскому урегулированию.