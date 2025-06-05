Глава Пентагона не поехал на встречу по Украине в Брюсселе

Министр обороны США Пит Хегсет впервые за три года пропустил встречу международной группы для координации военной помощи Украине, известной как «Рамштайн». Глава Пентагона и ранее не спешил посещать мероприятия контактной группы. И, как отмечают аналитики, нынешнее решение стало очередным подтверждением дистанцирования США от Украины. Эксперты считают, что таким образом Вашингтон даёт понять Киеву, что украинский вопрос больше не является для Белого дома приоритетным геополитическим направлением.

Глава Пентагона Пит Хегсет пропустил 28-ю встречу международной контактной группы по оказанию Украине военной помощи в формат «Рамштайн». Министр обороны США впервые за три года существования коалиции не участвовал в заседании ни лично, ни по видеосвязи.

Это «очередной шаг» в предпринимаемых США мерах для того, чтобы «дистанцироваться от военных действий на Украине», считают в AP. И это несмотря на стремление европейских политиков сохранить вовлечённость Вашингтона в украинский конфликт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла», предупредил, что США и другие страны рискуют столкнуться «с опасными двойными стандартами», если сосредоточатся на потенциальном конфликте с Китаем за счёт отказа от поддержки Украины. Он также выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты якобы подорвут свой авторитет в сдерживании конфликтов, если сейчас оставят Киев без внимания.

Больше не в приоритете

Напомним, что именно США в своё время организовали контактную группу по Украине. Предшественник Хегсета на посту главы Пентагона — Ллойд Остин — создал её в 2022 году, и с тех пор к ней присоединились свыше 50 стран. Сообща они предоставили Киеву около $126 млрд в виде оружия и военной помощи. При этом более $66,5 млрд выделили сами Соединённые Штаты, напомнили в Associated Press. Остин в свою бытность министром обороны ни разу не пропустил заседаний «Рамштайн»: он либо приезжал туда, либо присоединялся по видеосвязи.

Пит Хегсет, в свою очередь, посетил встречу лишь единожды: 12 февраля в Брюсселе. При этом проходила она уже под председательством Великобритании, а не США, как прежде. Там он выступил с речью, в которой подчеркнул необходимость скорейшего дипломатического завершения украинского конфликта. Также Хегсет назвал «нереалистичной целью» возвращение республики к границам 2014 года и её членство в НАТО.

«Стремление достичь эту иллюзорную цель (возврат к старым границам. — RT) лишь затянет конфликт и повлечёт ещё больше страданий», — заявил он.

Помимо этого, глава Пентагона призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за безопасность Украины и «оборону континента».

На следующий день, после встречи министров обороны стран НАТО также в Брюсселе, Хегсет снова сделал акцент на необходимости для европейцев взять вопросы собственной безопасности в свои руки.

«Можно говорить о ценностях сколь угодно долго. Ценности важны. Но стрелять ими не выйдет. Как не выйдет стрелять флагами или пламенными речами. Замены жёсткой силе не существует», — подчеркнул он, призвав увеличить траты на оборону.

Также Хегсет предупредил, что администрация Дональда Трампа, несмотря на свою приверженность НАТО, не даст союзникам использовать США.

«Будьте уверены, президент Трамп никому не позволит превратить «дядюшку Сэма» в «дядюшку Лоха», — заверил он.

Заявления Хегсета посеяли неуверенность среди европейских политиков по поводу того, останутся ли США их главным гарантом безопасности и не являются ли подобные их действия попыткой отказаться от поддержки Украины, отмечают аналитики. Частично эти опасения подтвердила апрельская встреча группы в формате «Рамштайн»: 27-е заседание коалиции Хегсет личным присутствием не почтил, выступив по конференцсвязи. От Соединённых Штатов на встрече в Брюсселе 11 апреля присутствовал лишь американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. И проходило заседание снова под председательством Лондона.

«То, что Хегсет не будет присутствовать (на встрече. — RT) в Брюсселе, — ясно говорит о том, что США не заинтересованы в альянсе», — заметили тогда в Politico.

«Всё будет меняться»

По мнению заведующего кафедрой политического анализа РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, отсутствие Хегсета на встрече контактной группы в Брюсселе, на которой обсуждаются ключевые вопросы военной поддержки Киева, — это осознанный шаг, отражающий стратегию новой американской администрации и её отношение к украинскому конфликту.

«От США заявлен командующий американскими ВС в НАТО и Европе Кристофер Каволи. Однако все понимают, что решать вопросы касательно тех же поставок оружия он не может. Так что он — лишь формальный представитель. А это, в свою очередь, сигнал киевским властям, что украинский вопрос уже не в приоритете у Вашингтона и если они своё поведение не изменят, то рискуют и вовсе лишиться американской помощи», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также рассматривает неучастие Пентагона как демонстрацию изменившейся линии США.

«Понятно, что накапливается усталость в Белом доме по отношению к Украине. Всё пробуксовывает, урегулировать не удаётся. Трамп не видит в этом ни прибыли, ни политического престижа. Зачем ещё тут обсуждать будущее Украины в НАТО? Это же миллиарды долларов», — заявил он в комментарии RT.

По мнению Блохина, отказ министра обороны приехать на заседание — это «демонстративный сигнал».

Эксперт также не исключил, что США могут существенно сократить помощь Киеву.

«Я уверен, что Украина в недалёком будущем лишится половины западной помощи, которая приходилась на США. Как раньше уже не будет», — подчеркнул он.

По его словам, именно поэтому европейские политики принудили Киев начать переговоры, чтобы переждать правление Трампа.

«А там, может, следующая администрация вернёт всё на круги своя», — рассуждает Блохин.

Анализируя будущее группы «Рамштайн», Андрей Кошкин предположил, что без США этот формат может потерять свою эффективность.

«Стержнем, на котором держится эта контактная группа, являются Соединённые Штаты. «Рамштайн» обеспечивала продолжение конфликта, и она была создана командой Байдена, которая стояла на позиции «победы Украины на поле боя». Но команда сменилась, и всё вокруг будет меняться. Уже сейчас «Рамштайн» претерпевает серьёзные структурные изменения», — говорит эксперт.

Эту точку зрения разделяет и Константин Блохин.

«Для Трампа главным противником является не Россия, а Китай. Если США не остановят КНР, тогда про их мировое господство можно забыть. Поэтому теперь Европе дали свободу выбора: если хочет, может и дальше бороться против России и поддерживать Украину, но только уже не за счёт американцев», — пояснил он.

С ним согласен ведущий эксперт РИСИ Сергей Ермаков. В интервью RT аналитик подчеркнул, что Вашингтон не запрещает поддерживать Киев, но организатором этого процесса он не хочет быть.

«Америка даёт сигнал: Украина — не приоритет НАТО и США. Помощь возможна, но уже без прежнего рвения», — пояснил он.

Поэтому многое, в том числе и дальнейшая судьба контактной группы, будет зависеть от европейцев, добавил политолог.