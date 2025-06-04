Убить билль. Маск призвал не голосовать за законопроект Трампа

Предприниматель и бывший глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск призвал конгрессменов не голосовать за «большой и прекрасный» законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов. Соответствующий пост появился у него на странице в X.

Ранее стало известно, что нижняя палата Конгресса США приняла предложенный Трампом проект (билль) госбюджета Соединенных Штатов. Документ продлевает снижение налогов, финансирование безопасности границ и увеличивает госдолг страны на четыре триллиона долларов.

«Позвоните своему сенатору, позвоните своему конгрессмену. Банкротить Америку — это не нормально! Убейте билль», — написал Маск, обыграв в своем посте название фильма «Убить Билла».

Маск назвал мерзостью «большой и прекрасный» проект Трампа

Ранее предприниматель уже выступал с критикой в адрес «Единого, большого, красивого» законопроекта Трампа. Маск назвал его «мерзостью».