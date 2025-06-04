NYT: Трамп питает особенную враждебность к Зеленскому

Российская Газета

Президент США Дональд Трамп питает "особую враждебность" по отношению к Владимиру Зеленскому. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на советников главы Белого дома.

NYT: Трамп питает особенную враждебность к Зеленскому
© globallookpress.com

По их словам, американский лидер неоднократно называл украинского политика "плохим парнем", который подталкивает мир "к пропасти ядерной войны".

Как указывает издание, Трамп питает к Зеленскому "особую враждебность".

Президент США неоднократно резко высказывался об украинском политике. В мае Трамп называл Зеленского "не самым легким в общении" человеком и "величайшим торгашом" в мире.

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Напомним, в конце февраля Зеленский во время визита в Вашингтон устроил перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на протокольной съемке в Белом доме. В результате скандала украинскую делегацию фактически выгнали из резиденции.

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