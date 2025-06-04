NYT: Трамп питает особенную враждебность к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп питает "особую враждебность" по отношению к Владимиру Зеленскому. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на советников главы Белого дома.

По их словам, американский лидер неоднократно называл украинского политика "плохим парнем", который подталкивает мир "к пропасти ядерной войны".

Как указывает издание, Трамп питает к Зеленскому "особую враждебность".

Президент США неоднократно резко высказывался об украинском политике. В мае Трамп называл Зеленского "не самым легким в общении" человеком и "величайшим торгашом" в мире.

Трамп: Зеленский своими высказываниями постоянно создаёт проблемы Украине

Напомним, в конце февраля Зеленский во время визита в Вашингтон устроил перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на протокольной съемке в Белом доме. В результате скандала украинскую делегацию фактически выгнали из резиденции.