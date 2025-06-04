Восемь туристов оказались в рабстве после тура в Таиланде

Восемь жителей Тайваня отправились в Таиланд на заработки, соблазнившись высокой оплатой труда, но в итоге оказались взяты в рабство.

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Туристы согласились отправиться в бесплатное путешествие, но уже в Бангкоке у них отобрали все документы и гаджеты, после чего группу перевезли в Мьянму. Один из пленных сумел вернуть свой телефон и попытался связаться с женой, однако был схвачен бандитами, жестоко избит и брошен в подвал.

Преступники держали тайваньцев в рабстве около трех месяцев. Трем из восьми туристов удалось освободиться после уплаты выкупа в размере 300 тысяч новотайваньских долларов (около 793 тысяч рублей — прим. «ВМ»).

— А вот остальным пяти молодым людям не так уж и «повезло». Они были перепроданы в парк мошенничества после проведения «интервью». И никаких новостей нет вообще, а их судьба неизвестна, — передает издание Bcbay.com.

Другой случай произошел в начале марта, когда российские пловчихи, работающие «русалками» в океанариумах Южной Кореи и Китая, заявили о тяжелых условиях труда и принудительном удержании на рабочих местах.