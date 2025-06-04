Госдеп раскрыл смысл звонка между Трампом и Путиным

Телефонный диалог между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным является частью дипломатических инициатив Вашингтона, направленных на урегулирование ситуации на Украине, сообщила в среду официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.

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«Это, безусловно, часть переговорного процесса. Такой диалог — элемент дипломатических усилий, их природа — в общении между лидерами, которое может привести к позитивным изменениям», — отметила она.

Брюс подчеркнула, что президент США продолжает добиваться мирного урегулирования конфликта.

Трамп после разговора с Путиным опубликовал пост о санкциях против России

В среду Трамп заявил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру». Также Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы.