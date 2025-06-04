Politico: ЕС обсуждает одновременные с США санкции против России

Ura.Ru

ЕС готов объединиться с США для введения одновременных санкций против России, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Politico

Politico: ЕС обсуждает одновременные с США санкции против России
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«Мы обсудили, как мы можем реализовать европейские санкции и американские санкции одновременно, если Путин не сядет за стол переговоров по Украине», — заявила фон дер Ляйен, пишет Politico.

В настоящее время ЕС планирует 18-й пакет санкций против России. Фон дер Ляйен считает, что санкции в первую очередь должны быть направлены против российской энергетики, чтобы «иссушить» источники финансирования России.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к республиканцам в сенате конгресса с просьбой не выносить на голосование законопроект, предполагающий введение более жёстких санкций против России. По мнению американского лидера, санкции против РФ помешают переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщает телеканал RT.

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