Пресс-секретарь Белого дома Джо Байдена Карин Жан-Пьер объявила, что покинула Демократическую партию и пишет откровенную книгу о "сломанной" администрации, которой она служила.

50-летняя афроамериканка нетрадиционной ориентации (ЛГБТ, международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России) работала пресс-секретарем Байдена в течение двух лет и восьми месяцев и ошеломила бывших коллег, объявив о работе над своей книгой "Независимый: взгляд внутрь сломанного Белого дома, за пределами партийных линий", которая должна выйти 21 октября, сообщает The New York Post.

"Жан-Пьер не так легко пришла к своему решению стать независимой", - говорится в рекламном релизе издательства Hachette Book Group. "Она служила двум американским президентам, Обаме и Байдену. Она рассказывает нам о трех неделях, которые привели к тому, что Байден отказался от своей заявки на второй срок, и о предательстве со стороны Демократической партии, которое привело к его решению", - пояснили издатели.

Влиятельный собеседник в Демократической партии сказал газете:

"Ее издатель хочет сказать читателям, что она некомпетентна, а не независима. Просто некомпетентна. Но нам не нужно читать об этом - мы это видели". Один из экс-чиновников, работавший с Жан-Пьер, рассказал, что бывшие коллеги пресс-секретаря "весь день хихикали в чатах". "Это просто очень сбивает с толку, когда человек, который был лицом всей демократической администрации, затем кидает демократов в целом", - сказал источник. "Книга, исходя из ее обложки выглядит негативной по отношению к Байдену. Мы все предполагали, что они находятся в хороших отношениях", - добавил он.

Между тем пребывание пресс-секретаря в должности было отмечено отчаянной защитой "остроты ума и работоспособности" Байдена. В частности, на одном из брифингов в 2022 году она заявила, что президент выкрикнул имя покойного члена палаты представителей Джеки Валорски во время мероприятия, потому что постоянно думал о покойной конгрессвумен. Байден, в свою очередь, поддержал Жан-Пьер, первого небелого и открытого гея пресс-секретаря Белого дома, на фоне постоянной критики со стороны недоброжелателей и завистников из Западного крыла, которые считали ее некрасноречивой и часто неготовой информировать журналистов о происходящем в США и в мире. Хотя Жан-Пьер была известна своим дружелюбным поведением с журналистами, коллеги-помощники Байдена сказали, что она предлагала менее чем убедительную защиту стареющего президента, запинаясь, когда читала по бумажке во время вопросов и ответов. Жан-Пьер завершила свое пребывание на посту пресс-секретаря в январе эмоциональным прощальным брифингом, который возмутил коллег из Белого дома: она отказала в просьбе выйти на трибуну пресс-секретарю Совета национальной безопасности Джону Кирби для обсуждения с журналистами только что объявленной сделки по освобождению заложников с ХАМАСом.