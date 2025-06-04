В Финляндии заявили о презрении к администрации Зеленского
Администрация президента Украины Владимира Зеленского провоцирует ядерный конфликт. С таким утверждением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье для Substack.
Он подчеркнул, что украинские власти ведут себя безрассудно.
«Я крайне презираю людей, которые подвергают опасности человечество трюками, направленными на запуск хотя бы одной современной ядерной боеголовки. Это то, что делает администрация президента Зеленского», — отметил эксперт.