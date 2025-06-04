Трамп настоял на отсрочке рассмотрения санкций против России

Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев не выносить на голосование проект об ужесточении санкций в отношении России на этой неделе.

Трамп обратился к лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тьюну с просьбой не рассматривать на ближайшей неделе законопроект о новых санкциях против России, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер на онлайн-встрече с группой военных обозревателей в Вашингтоне.

По словам Уикера, Трамп попросил, чтобы сенаторы не выносили на голосование документ, который предполагает ужесточение ограничительных мер против России, включая возможные рестрикции в отношении третьих стран.

«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн не выносил законопроект на рассмотрение на этой неделе», - сказал Уикер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали законопроект о введении 500-процентных пошлин против Индии, Китая и других торговых партнеров России. Сенаторы США заявляли о намерении добиться введения новых санкций против России до саммита G7, который пройдет в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.