Раскрыты причины ухода Маска из администрации Трампа

Предприниматель и бывший глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск покинул администрацию президента США Дональда Трампа из-за растущих разногласий по ряду вопросов. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

В частности, по их словам, Маск был недоволен сокращением налоговых субсидий на электромобили в рамках законопроекта о сокращении федеральных расходов и сделкой Трампа по созданию ИИ-альянса Stargate, в котором принимает участие конкурент предпринимателя в сфере искусственного интеллекта, OpenAI. Источники ABC отметили, что за закрытыми дверями экс-глава DOGE критиковал эту инициативу, в том числе за то, что его компания xAL не была ее участником.

«Еще один камень преткновения: отзыв кандидатуры союзника предпринимателя Джареда Айзекмана с поста руководителя NASA. Маск был глубоко разочарован этим решением», — добавили собеседники канала.

Кроме того между экс-главой DOGE и администрацией Трампа были «серьезные разногласия по поводу торговой политики». Маск называл советника президента США Питера Наварро «идиотом».

Ранее американский предприниматель раскритиковал «Единый, большой, красивый» законопроект Трампа, предполагающий сокращение федеральных расходов. Он назвал его «мерзостью».