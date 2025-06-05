Трамп рассказал о своей просьбе к Путину

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина не давать ответ на недавние атаки Украины по аэродромам РФ.

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Соответствующее заявление он сделал в четверг, 5 июня, на пресс-конференции с журналистами.

— Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать, — приводит его слова РИА Новости.

Вечером 4 июня Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава Белого дома подчеркнул, что «это был хороший разговор», в ходе которого стороны обсудили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на российские военные аэродромы России и переговоры между США и Ираном касательно ядерного вооружения.

Трамп заявил о понимании действий Путина

Трамп отдельно отметил, что Москва пообещала дать ответ на удары Киева. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что Путин также подробно рассказал своему американскому коллеге об итогах второго раунда прямых переговоров России и Украины в Стамбуле.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт изначально не стала комментировать удары ВСУ по аэродромам и подчеркнула, что президент США хочет, чтобы военный конфликт между Москвой и Киевом закончился. Однако позже она уточнила, что Украина не говорила Трампу о планах атаковать аэродромы.