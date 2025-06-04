Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте обратился к населению Литвы с предупреждением, что победа России приведет к необходимости изучения русского языка. Таким образом он объяснил необходимость увеличения расходов на оборонные нужды страны, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на прибалтийские СМИ.

Рютте подчеркнул важность подготовки всего общества к возможной угрозе.

«Мы должны осознать, что усиление обороны требует значительных финансовых вложений, что неизбежно снижает возможности финансирования социальных программ», — сказал он.

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С похожим заявлением в мае выступила депутат Европарламента и глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Тогда она заявила, что страны, не готовящиеся к обороне, «должны начать учить русский язык». Она также отметила, что в немецкой армии сохраняются системные проблемы, требующие срочного решения.