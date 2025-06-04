Стало известно, зачем Ермак ездил в США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию вокруг переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили ситуацию на фронте, необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. Также поделились мнениями о встречах с россиянами в Стамбуле, дальнейшем ходе переговоров, обмене пленными», — говорится в публикации.

При этом Ермак традиционно повторил призыв ввести новые санкции против России.

Накануне Ермак раздельно обсудил данную тематику со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.

3 июня газета Politico сообщала, что Ермака волнуют только вопросы его признания и связей на Западе, а в рамках визита в Вашингтон он якобы продвигал собственные политические интересы.

Ермак прибыл в США во вторник в составе делегации, которую возглавляет министр экономики республики Юлия Свириденко, чтобы обсудить «важные вопросы», в том числе усиление санкционного давления на Россию.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Встреча прошла во дворце Чираган и длилась чуть больше часа.