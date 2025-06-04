Власти Грузии приняли решение о закрытии с 1 июля информационного центра НАТО и Евросоюза (ЕС). Об этом в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил представитель центра Темур Сукашвили.

© Lenta.ru

«Какие еще нужны доказательства, чем это, что лидеры страны собираются полностью изменить курс и перекрыть все пути, ведущие в Евросоюз или НАТО? В этих условиях снова подует северный ветер (и он все еще дует)», — говорится в публикации.

О причинах закрытия центра не сообщается.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили рассказал об усилении давления Запада на страну после начала Россией специальной военной операции на Украине. По его словам, чиновники в Брюсселе пользовались тем, что Тбилиси был кандидатом на членство в Евросоюзе, чтобы принудить республику к враждебным действиям против Москвы.