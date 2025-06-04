Трамп назвал невозможным руководителя Федеральной резервной системы

Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Пост соответствующего содержания глава Белого дома, как пишет «Интерфакс», разместил в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал невозможным руководителя Федеральной резервной системы
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Поводом для этого выступления стали данные по ситуации на американском рынке труда, ознакомившись с которыми Трамп вновь потребовать снижения ставки ФРС.

«"Слишком Поздно". Пауэлл должен сейчас же снизить процентную ставку. Он невозможен!» — написал Трамп и напомнил, что в Европейском союзе ставки уже снижали «девять раз».

Ранее Трамп называл руководителя ФРС крупным неудачником. По словам Трампа, если ставку не понизить, то экономика США может замедлиться. Пауэлл, в свою очередь, заявлял, что тарифы Трампа спровоцируют рост цен на фоне замедления экономики и ослабления рынка труда в США. Кроме того, он считает, что политика Белого дома может помешать достижению цели по инфляции в два процента.

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