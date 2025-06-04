Трамп назвал невозможным руководителя Федеральной резервной системы

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Пост соответствующего содержания глава Белого дома, как пишет «Интерфакс», разместил в социальной сети Truth Social.

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Поводом для этого выступления стали данные по ситуации на американском рынке труда, ознакомившись с которыми Трамп вновь потребовать снижения ставки ФРС.

«"Слишком Поздно". Пауэлл должен сейчас же снизить процентную ставку. Он невозможен!» — написал Трамп и напомнил, что в Европейском союзе ставки уже снижали «девять раз».

Ранее Трамп называл руководителя ФРС крупным неудачником. По словам Трампа, если ставку не понизить, то экономика США может замедлиться. Пауэлл, в свою очередь, заявлял, что тарифы Трампа спровоцируют рост цен на фоне замедления экономики и ослабления рынка труда в США. Кроме того, он считает, что политика Белого дома может помешать достижению цели по инфляции в два процента.