Трамп заявил, что сам примет решение по законопроекту о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не изучал законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о санкциях против России, но решение примет сам. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я пока не изучал этот законопроект, но он будет подчиняться моим решениям, и я приму его, возможно, очень скоро», — сказал Трамп в разговоре с журналистами в Овальном кабинете.

Грэм, известный своей жесткой позицией по отношению к России, предложил в конгрессе законопроект о санкциях. Он предусматривает введение 500%-ных импортных пошлин на товары из стран, которые закупают нефть, нефтепродукты, природный газ и уран у России. Проект был представлен в начале апреля, когда шли активные переговоры между РФ и США по урегулированию конфликта на Украине.

4 июня американский лидер обратился с просьбой к сенаторам на данном этапе приостановить рассмотрение новых пакетов санкций против России. Речь идет о межпартийном предложении за авторством сенаторов Грэма и Ричарда Блюменталя.

Сообщалось, что они хотят накладывать вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. Среди мер предусмотрены импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Этот законопроект, по мнению сенатора-республиканца Рэнда Пола, может нанести наибольший урон именно США.