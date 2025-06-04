Президент республиканец Дональд Трамп попросил однопартийцев в Сенате Конгресса США пока не ставить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи).

"Я знаю, что он запросил, чтобы лидер [республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон] Тьюн не выносил законопроект [на рассмотрение] на этой неделе", - сказал про Трампа законодатель на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС.

Власти США сомневаются в принятии закона о санкциях против России

Упомянутый законопроект представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% в отношении импорта в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары. Сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной на днях на портале Responsible Statecraft, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты - "как в экономическом, так и в стратегическом плане".