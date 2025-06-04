Вице-спикера парламента Словакии Андрея Данко шокировало решение президента республики по референдуму по отмене санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Президент Словакии Петер Пеллегрини отказался проводить референдум по отмене санкций против России из-за несоответствия петиции необходимым требованиям.

«Я в шоке, что президент это взял на себя. От имени Словацкой национальной партии выражаю поддержку и благодарность тем, кто собирал эти подписи», — заявил Данко, добавив, что сам подписал эту петицию.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал поддержать референдум об отмене санкций против России в том случае, если его объявят. Также он раскритиковал заявления Евросоюза о введении новых антироссийских санкций на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине.