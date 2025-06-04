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Путин обратился к российским военным

Президент России Владимир Путин обратился к командованию и личному составу 305 гвардейской артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригады. Он поздравил воинское соединение и отметил героизм его состава, следует из поздравительной телеграммы главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 305 артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригаде почетного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества», — говорится в поздравлении главы государства.

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Названы сроки «обнуления» сбережений россиян

Накопления и доходы граждан обесцениваются не только из-за инфляции. На это обратили внимание аналитики портала Profinance, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили эксперты, другим механизмом «обнуления» сбережений и зарплат граждан является девальвация национальной валюты. Когда имеет место это явление, все товары иностранного производства автоматически растут в цене.

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Зеленский отказался воспринимать меморандум РФ всерьез

Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российский меморандум по урегулированию конфликта ультиматумом и «не воспринимают его всерьез». Об этом, как пишут украинские СМИ, Зеленский заявил на брифинге в Киеве 4 июня.

Зеленский заявил, что российский меморандум не будет принят украинской стороной. Также он обратил внимание, что Украина составила свой документ на двух языках - украинском и английском, а РФ - только на русском.

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Захарова: Зеленский зашелся в истерике после переговоров в Стамбуле

Владимир Зеленский "зашелся в истерике" и позволял себе хамские высказывания по отношению к российской делегации на переговорах в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Также она заявила, что Киев вместе с западными покровителями приложил немало усилий для срыва переговоров в Стамбуле. По словам Захаровой, они пытались торпедировать наметившийся мирный процесс. В ход пошли и террористические методы.

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На Западе раскрыли цель визита Мерца к Трампу

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего визита в Вашингтон будет пытаться вернуть президента США Дональда Трампа в лагерь европейцев. Об этом заявил газете «Взгляд» немецкий политолог Александр Рар.

«[Мерц] всеми силами, трюками, мольбой будет пытаться вернуть Трампа в лагерь европейцев, а это означает — усилить давление на Москву, ввести новые рестрикции против нее и укрепить помощь Украине», — сказал он.

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Кремль подтвердил атаку ВСУ на Крымский мост

© Сергей Мальгавко/ТАСС

На Крымском мосту 3 июня произошел взрыв, киевский режим продолжает показывать свою сущность. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Украина заявила о якобы успешной атаке на объект.

"Взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает. Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима", — заявил Песков.

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В сети появилось видео старта операции «Паутина»

Обнародовано видео, на котором, предположительно, один из грузовиков перевозит дроны, атаковавшие ранее российские авиабазы. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Подчеркивается, что на кадрах видна отправка грузовика с «модульными домами» к месту атаки. По предварительной информации, съемку ведет один из участников операции «Паутина», осуществлявший контроль на одном из этапов.

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В Кремле высказались о награждении помешавших дронам в Сибири водителей фур

В случае если обращение о награждении водителей, которые мешали вылетать беспилотникам из фур в Иркутской области, поступит, оно будет рассмотрено. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Если поступят [соответствующие обращения], конечно, они будут рассмотрены», — сообщил Песков, отметив, что пока в Кремль не поступали представления к госнаградам этих водителей.

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Овечкин приехал к Матвиенко с подарком

В Совет Федерации 4 июня приехал легендарный российский хоккеист Александр Овечкин. Он встретился со спикером палаты Валентиной Матвиенко и другими сенаторами.

Матвиенко поблагодарила спортсмена за его успехи, прославляющие Россию в мировом спорте. Она также предложила Овечкину подумать, как развивать и популяризировать спорт в России после окончания его заокеанской карьеры.

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Филипп Киркоров разозлился на Андрея Малахова

Певец Филипп Киркоров назвал Андрея Малахова глухим и слепым во время съемок музыкального шоу. С этими же словами он обратился к другим членам жюри. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Звезды приняли участие в шоу. В этот раз участников отгадывали Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Клава Кока и Сергей Шакуров. Одна из девушек впечатлила поп-короля, но его команда не стала ее слушать. В итоге они ответили неверно. Это разозлило Киркорова.

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