Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российский меморандум по урегулированию конфликта ультиматумом и «не воспринимают его всерьез». Об этом, как пишут украинские СМИ, Зеленский заявил на брифинге в Киеве 4 июня.

Зеленский заявил, что российский меморандум не будет принят украинской стороной. Также он обратил внимание, что Украина составила свой документ на двух языках - украинском и английском, а РФ - только на русском.

Второй раунд прямых переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Делегации стран обменялись меморандумами, в которых изложены условия урегулирования. По итогам переговоров Москва и Киев договорились об обмене пленными и телами погибших.

Россия предложила прекратить огонь на несколько дней на отдельных участках зоны боевых действий - чтобы собрать тела погибших. А Украина предложила провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня.

В России объяснили секретность меморандума до начала переговоров в Стамбуле

Россия в своем меморандуме, среди прочего, потребовала международного признания своих новых регионов, гарантий нейтралитета Украины и защиты русскоязычного населения страны. В числе условий прекращения огня Москва указала «исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины», запрет на передислокацию ВСУ, а также объявление даты проведения выборов президента Украины и Верховной рады.