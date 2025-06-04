Нидерландский политик пообещал поддерживать Киев

Нидерландский политик Герт Вилдерс пообещал продолжить поддержку Украины после выхода его крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции. Об этом сообщает BN DeStem.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил об отставке своего правительства после того, как правящая коалиция потеряла большинство в парламенте. Это произошло из-за решения Партии свободы Вилдерса покинуть коалицию после провала переговоров по ужесточению миграционной политики.

PVV была крупнейшей из четырех коалиционных партий. Вилдерс заявил, что продолжит добиваться своих целей вне коалиции.

«Я пока не знаю, в какой степени, <…> но мы продолжим поддерживать Украину», - заявил Вилдерс, отвечая на вопросы депутатов других партий.

Лидер партийного объединения «Зелёные левые - Партия труда» Франс Тиммерманс усомнился в обещании Вилдерса, отмечает BN DeStem. Тиммерманс обратил внимание на недавнее выступление Вилдерса на консервативном конгрессе в Венгрии. Политик подчеркнул, что Тиммерманс находился на одной сцене со сторонниками президента РФ Владимира Путина.

На консервативном конгрессе премьер Венгрии Виктор Орбан представил «патриотический план», призванный стать альтернативой нынешней политике ЕС. Первый пункт этого плана Орбан охарактеризовал так: «Мир - никакого нового Восточного фронта, никакого членства Украины в ЕС».