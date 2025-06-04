Аналитик рассказал, что ждет Киев в случае отказа от меморандума РФ
Бразильский политический аналитик Пепе Эскобар заявил, что конфликт на Украине может продлиться как минимум до 2026 года, если Киев откажется принять меморандум Москвы. Об этом Эскобар рассказал в своей статье для портала Strategic Culture.
По мнению аналитика, переговоры в Стамбуле представляют собой «последний шанс» для Киева сохранить хотя бы часть своего суверенитета. В то же время Эскобар допустил, что власти в Киеве отвергнут меморандум под влиянием некоторых западных стран.
«Тогда СВО будет продолжаться. Возможно, вплоть до 2026 года», - подчеркнул автор статьи.
Второй раунд прямых переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Делегации стран обменялись меморандумами, в которых изложены условия урегулирования. По итогам переговоров Москва и Киев договорились об обмене пленными и телами погибших.
Россия предложила прекратить огонь на несколько дней на отдельных участках зоны боевых действий - чтобы собрать тела погибших. А Украина предложила провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня.
Россия в своем меморандуме, среди прочего, потребовала международного признания своих новых регионов, гарантий нейтралитета Украины, защиты русскоязычного населения страны и отмены санкций.