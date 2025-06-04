Бразильский политический аналитик Пепе Эскобар заявил, что конфликт на Украине может продлиться как минимум до 2026 года, если Киев откажется принять меморандум Москвы. Об этом Эскобар рассказал в своей статье для портала Strategic Culture.

По мнению аналитика, переговоры в Стамбуле представляют собой «последний шанс» для Киева сохранить хотя бы часть своего суверенитета. В то же время Эскобар допустил, что власти в Киеве отвергнут меморандум под влиянием некоторых западных стран.

«Тогда СВО будет продолжаться. Возможно, вплоть до 2026 года», - подчеркнул автор статьи.

Второй раунд прямых переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Делегации стран обменялись меморандумами, в которых изложены условия урегулирования. По итогам переговоров Москва и Киев договорились об обмене пленными и телами погибших.

Россия предложила прекратить огонь на несколько дней на отдельных участках зоны боевых действий - чтобы собрать тела погибших. А Украина предложила провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня.

Россия в своем меморандуме, среди прочего, потребовала международного признания своих новых регионов, гарантий нейтралитета Украины, защиты русскоязычного населения страны и отмены санкций.