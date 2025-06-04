В марте 2024 года Кейт Миддлтон выступила с официальным заявлением, что у нее онкология. Говорят, принцесса Уэльская была вынуждена записать видеообращение после того, как на протяжении нескольких недель в Сети ходили самые безумные слухи о том, почему она пропала. Кстати, выходить в свет Кейт перестала с конца 2023 года, чем породила массу различных предположений. Некоторые и вовсе решили, что Кэтрин умерла.

В начале 2025 года Кейт Миддлтон объявила, что находится в ремиссии. Она снова вернулась к своим королевским обязанностям, чем несказанно обрадовала множество поклонников по всему миру.

Меж тем стало известно, что королевская семья готовила план на случай смерти Кейт Миддлтон. Он носил название "Операция Рединг-бридж", и отвечал за него лично принц Уильям. Об этом заявило издание Madame Figaro со ссылкой на книгу "Кейт: тот самый день, когда…" королевского хроникера Бертрана Декерса, которая увидит свет 11 июня. Сообщается, что Уильям не просто так выбрал название плана.

"Рединг - это название города в Беркшире, где Кейт родилась 9 января 1982 года", - отмечает автор.

По словам королевского эксперта, который говорит, что получил эту информацию "от большинства информаторов Джеймса Бонда", этот выбор представляет собой "почти признание в любви" со стороны принца Уильяма. Внимание, которое явно расходится с обычной сдержанностью наследника британского престола, и это свидетельствует о серьезности ситуации, в которой оказалась Кейт Миддлтон.