На Западе раскрыли цель визита Мерца к Трампу

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего визита в Вашингтон будет пытаться вернуть президента США Дональда Трампа в лагерь европейцев. Об этом заявил газете «Взгляд» немецкий политолог Александр Рар.

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«[Мерц] всеми силами, трюками, мольбой будет пытаться вернуть Трампа в лагерь европейцев, а это означает — усилить давление на Москву, ввести новые рестрикции против нее и укрепить помощь Украине», — сказал он.

По мнению эксперта, глава Белого дома не поддастся давлению Мерца и «никогда не будет плясать под дудку европейцев». В то же время, считает Рар, Трамп может воспользоваться моментом, чтобы одновременно укорить европейских лидеров за их позицию по украинскому урегулированию и надавить на Россию для ускорения мирных переговоров.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник в немецком правительстве сообщило, что Мерц не намерен препираться с Трампом во время предстоящего визита в Вашингтон. Мерц и Трамп встретятся 5 июня в Белом доме и обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также торгово-экономическую политику.