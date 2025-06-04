«Без крови и насилия»: в Молдавии напомнили об особом статусе Гагаузии

Экс-кандидат в президенты Молдавии, один из лидеров оппозиционного блока «Альтернатива» Александр Стояногло заявил, что ограничения в отношении Гагаузии со стороны Кишинева приведут к «новому витку конфликта». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Стояногло подчеркнул, что соблюдение закона о правовом статусе Гагаузии - обязанность Молдавии. Он отметил, что именно благодаря этому закону конфликты между Кишиневом и Гагаузией удалось решить мирным путем.

Правовой статус автономии в составе Молдавии был закреплен законом в 1994 году. Гагаузия получила право на самоуправление, защиту языка и культуры. Законодательную власть в регионе осуществляет Народное собрание, а исполнительную - глава автономии (башкан) и исполнительный комитет.

«Принятие этого закона и мирное урегулирование конфликта были признаны на международном уровне как редкий прецедент - политическое решения внутренней проблемы - без крови и насилия», - заявил Стояногло.

Он напомнил, что конфликт Молдавии с Приднестровьем до сих пор не решен. Стояногло подчеркнул, что без полноценной реализации закона о статусе Гагаузии и готовности центра выстраивать диалог с автономиями нельзя говорить о подлинной независимости и стабильном развитии Молдавии.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул была арестована в Молдавии, 9 апреля суд перевел ее под домашний арест. Мера связана с делом о нелегальном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной группы.

Гуцул заявляла, что это дело сфабриковано. В марте 2024 года президент Молдавии Майя Санду отказалась подписать документ о включении Гуцул в правительство (этого требует закон), заявив, что той «нечего делать» в парламенте.

Санду обвинила Гуцул в «работе в преступной группировке». Президент Молдавии ссылалась на партию «Шор», поддержавшую Гуцул на выборах в Гагаузии. Летом 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию антиконституционной. Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политически мотивированными.