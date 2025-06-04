Рютте: Киеву не обещали членство в НАТО после прекращения огня

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс все еще рассматривает возможность членства Украины, но не связывает этот вопрос с прекращением огня или с мирным договором Москвы и Киева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рютте подчеркнул, что в НАТО сейчас занимаются «выстраиванием мостов». По его словам, предложение США «показать украинцам необратимый путь в НАТО» все еще актуально.

«Но Украине никогда не обещали, что потенциальное членство в НАТО будет связано с мирным договором или с прекращением огня», - сказал генсек альянса.

Ранее Рютте заявлял, что Украина станет 33-м членом альянса, если ее не опередит какая-то другая страна. Рютте называл членство Киева в НАТО «вопросом времени», но не указывал примерных сроков.

В декларации, принятой странами НАТО на саммите в июле 2024 года, был подтвержден «необратимый путь к полной евроатлантической интеграции Украины, в том числе к членству в НАТО». В декларации подчеркивалось, что Украина получит приглашение в альянс, «когда все союзники согласятся на это и все условия будут выполнены».

В середине марта 2025 года Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня. Генсек НАТО объяснил это позицией президента США Дональда Трампа.