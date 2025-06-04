Атака украинских дронов по Крымскому мосту 3 и 4 июня якобы была попыткой Киева показать президенту США Дональду Трампу, что ВСУ не собираются прекращать боевые действия. Об этом написали в американских СМИ.

«Атакуя беспилотниками российский авиационный флот, Украина показывает Трампу, что она может упорствовать, продолжая конфликт», — пишет The Washington Post.

Они отметили, что Киев слабее по численности армии и ее вооружению. В связи с этим он может только продолжать попытки нанести ущерб российской армии, якобы стремясь «отказаться» от договоров с Россией, даже если Трамп постарается навязать его Украине.

Кремль подтвердил атаку ВСУ на Крымский мост

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт взрыва на Крымском мосту, организованного ВСУ. Однако к повреждениям эта атака не привела и мост продолжил функционировать в штатном режиме.