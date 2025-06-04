В Белом доме заявили о разочаровании в Илоне Маске

Некоторые чиновники администрации президента США Дональда Трампа «озадачены, не испытывают энтузиазма и разочарованы» действиями миллиардера Илона Маска, покинувшего Белый дом, чтобы заняться своей «слабеющей бизнес-империей». Об этом пишет Politico со ссылкой на одного из чиновников Белого дома.

В конце мая Маск объявил, что покидает пост специального государственного служащего (такую должность Маск занял, возглавив DOGE - Департамент эффективности правительства США). Он поблагодарил Трампа за предоставленную возможность «сократить расточительные расходы».

Перед объявлением об уходе Маск заявил, что разочарован программным законопроектом Трампа под названием «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). Этот документ должен навсегда закрепить налоговые льготы, принятые в 2017 году во время первого президентского срока Трампа. Документ также позволит увеличить расходы на оборону и безопасность границ.

По мнению Маска, законопроект Трампа увеличивает бюджетный дефицит, а не сокращает его. Бизнесмен считает, что этот документ подрывает работу, которую проводит команда DOGE.

Республиканцы, близкие к Белому дому, заявили Politico, что Маск выступает против законопроекта, поскольку «Большой прекрасный билль» наносит ущерб его деловым интересам. Законопроект отменяет многочисленные налоговые льготы, на которые Tesla сейчас имеет право как один из крупнейших производителей электромобилей в США.