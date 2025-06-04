СМИ: Илон Маск разочаровал Белый дом

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск вызвал недовольство в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

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— Западное крыло недоумевает, не испытывает восторга и разочаровано из-за Маска, который покинул Белый дом, чтобы заняться своей увядающей бизнес-империей, — сказал анонимный сотрудник Белого дома.

По данным издания, Маск выступает против законопроекта о снижении федеральных расходов, поскольку документ может затронуть интересы его бизнеса и привести к отмене ряда льгот для компании Tesla.

Ранее американский предприниматель и глава департамента эффективности правительства Соединенных Штатов заявил, что срок его полномочий на посту госслужащего подходит к концу. Маск также поблагодарил американского президента Дональда Трампа за стремление сократить расходы правительства США.

В СМИ появилась информация, что Илон Маск решил покинуть свою должность на государственной службе и полностью уйти из политики в связи с угрозами его безопасности, а также негативной реакцией на его действия.