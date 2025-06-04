Отец любовника принцессы Дианы шпионил за переодевавшимися женщинами

В новой сенсационной книге рассказывается, что в течение десятилетий в легендарном лондонском универмаге Harrods действовала сеть скрытых камер и прослушивающих устройств, предназначенных для слежки за покупательницами и сотрудниками. Отмечается, что эти технологии могли использоваться для наблюдения за женщинами в раздевалках и туалетах, а также для слежки за потенциальными жертвами миллионера Мохаммеда Аль-Файеда, который умер в 2023 году, так и не представ перед судом.

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Напомним, что Мохаммед Аль-Файед (его сын Доди был последним любовником принцессы Дианы) владел культовым магазином в Лондоне с 1985-го по 2010 год. В течение более чем 25 лет он использовал свою позицию для слежки за покупательницами, особенно за женщинами, пользующимися раздевалками и туалетами. Согласно заявлениям бывшего телохранителя, его деятельность была скрыта за ширмой технических средств слежки, установленных по всему магазину.

В книге, подготовленной Элисон Кервин и бывшим сотрудником службы безопасности Эммой Джонс, подробно описывается, что в универмаге было установлено около сорока видеокамер, которые вели запись в самых интимных местах — в раздевалках, туалетах и даже в зонах для персонала. Эти камеры, по словам свидетелей, работали круглосуточно, а все записи хранились в архиве, доступ к которому имели только высшие руководители службы безопасности.

Бывший сотрудник службы безопасности рассказал, что все устройства для слежки были повсюду. Он подтверждает, что его задачей было следить за исправностью оборудования и обеспечивать сохранность данных. Он также заявил, что Аль-Файед требовал просматривать записи, чтобы отслеживать потенциальных жертв и контролировать ситуацию в магазине.

«Это было похоже на шпионский фильм. Камеры были установлены так, что никто не мог этого заметить, а все происходящее записывалось и хранилось в архивах», — рассказывает он. По его словам, он лично видел, как Аль-Файед требовал показать ему определенные записи, чтобы убедиться, что его «охота» идет по плану.

Обнаружение таких масштабных систем слежки в одном из самых престижных магазинов Лондона вызывает серьезные опасения по поводу нарушения прав на личную неприкосновенность. Юрист-правозащитник Эмма Джонс, представляющая интересы жертв Аль-Файеда, подчеркнула, что подобные практики — это не только нарушение закона, но и посягательство на базовые права человека.

«Если эти обвинения подтвердятся, это станет одним из крупнейших скандалов в истории британской розницы и безопасности. Люди должны иметь право на приватность, особенно в таких интимных местах, как раздевалки и туалеты», — заявила она. Также она отметила, что расследование должно охватить не только действия Аль-Файеда, но и возможное сокрытие информации и бездействие со стороны руководства магазина.

Представители Harrods заявили, что «потрясены обвинениями» и проводят внутреннее расследование. В официальном заявлении подчеркивается, что «никаких данных о наличии скрытых камер или прослушивающих устройств в помещениях для клиентов и персонала не обнаружено». Однако, по словам авторов книги и свидетелей, ситуация может быть иной.

Элисон Кервин утверждает, что «в магазине было около сорока камер, которые передавали информацию в режиме реального времени, и все это происходило в течение многих лет». Она добавляет, что «работать в Harrods было похоже на жизнь в шоу Трумэна», где каждое движение могло быть зафиксировано и использовано в корыстных целях.

Сообщается, что в мае 2025 года выжившие и родственники жертв передали в правительство и правоохранительные органы письмо с требованием провести полноценное расследование. В частности, полиция Лондона и Скотленд-Ярд уже начали проверку по нескольким направлениям, включая возможное участие нынешних или бывших сотрудников в сокрытии деяний Аль-Файеда.

Власти также рассматривают возможность привлечения к ответственности тех, кто мог способствовать или покрывать преступную деятельность, включая руководителей службы безопасности и менеджмент магазина. В рамках расследования проверяются записи видеонаблюдения, телефонные разговоры и архивы, чтобы установить масштабы и характер преступлений.