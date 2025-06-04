Нетаньяху впервые пройдет перекрестный допрос по делу о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступает в самую критическую фазу своего продолжающегося судебного процесса по делу о коррупции. Ему впервые предстоит перекрестный допрос со стороны государственных обвинителей, сообщает телеканал i24news.tv.

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После 29 слушаний, проведенных его адвокатом Амиром Хаддадом, обвинители Иегудит Тирош и Йонатан Тадмор теперь возглавляют процесс.

В начале заседания судья Ривка Фридман-Фельдман напомнила Нетаньяху, что "обязательство говорить правду остается в силе до окончания дачи показаний". Слушание переключило внимание на особые условия, которые были приняты во время предыдущих допросов Нетаньяху в полиции. Прокурор Тадмор поинтересовался, были ли все восемь заседаний заранее согласованы с канцелярией премьер-министра.

Нетаньяху подтвердил координацию, сославшись на ограничения, связанные с его ролью в правительстве: "Невозможно было застать меня врасплох", - сказал он.

Этот этап судебного разбирательства начался через два года после того, как судьи выразили сомнения в обвинении прокуратуры в коррупции по делу 4000 и даже рекомендовали прекратить его. Обвинение решило продолжить, утверждая, что перекрестный допрос Нетаньяху может выявить новые доказательства.

Для обвинения это решающий момент, вероятно, их последняя возможность обосновать утверждения о том, что Нетаньяху не только знал, что Шломо Фильбер (государственный свидетель, бывший генеральный директор министерства связи) добивается от регулирующих органов благосклонности для телекоммуникационного гиганта Bezeq, но и дал ему указание сделать это в обмен на позитивное освещение в СМИ на новостном сайте Walla.

В отличие от повествовательных ответов, которые премьер давал под руководством своей защиты, Нетаньяху теперь должен кратко отвечать на острые вопросы, которые могут определить исход этого эпохального судебного процесса.