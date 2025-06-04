США игнорируют встречу по Украине и не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

Министр обороны США Пит Хегсет пропустит встречу группы по координации военной помощи на Украине. Причем завтра он будет присутствовать на заседании министров обороны стран НАТО. Демонстративный отказ главы Пентагона от обсуждения новых западных поставок оружия Киеву показывает кардинальное изменение подходов США к украинскому кризису.

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Представители Вашингтона не в первый раз не присутствуют лично на встречах группы, носившей ранее название "Рамштайн". Однако по видеосвязи США всегда контролировали ход дискуссий. Теперь же ведущая роль перешла к Великобритании и Германии. За попытками европейцев продолжить накачивание Украины оружием будет наблюдать американский представитель в НАТО Мэтью Уитакер.

Основное внимание Хегсет уделит завтрашней встрече министров обороны стран НАТО, которая становится определяющей перед саммитом в Гааге 24-25 июня. Встреча на высшем уровне, участие в которой уже подтвердил американский президент США Дональд Трамп, вызывает огромное беспокойство у натовцев. Европейцы уже смирились с тем, что на саммите их заставят взять на себя обязательства по увеличению непосредственно военных расходов до 3,5 процентов ВВП и "сопутствующих" до 1,5 процентов.

Но Вашингтон требует от союзников большего. По данным агентства AFP, США в принципе не желают видеть на саммите Владимира Зеленского. Просроченный президент Украины говорит, что его уже пригласили, и он будет в Гааге. Это подтвердил и генсек альянса Марк Рютте. В Брюсселе используют формулировку, что "Украина будет с нами в Гааге". То есть гарантий, что Зеленского пустят на порог натовских заседаний, нет никаких. Скорее всего, он встретится с некоторым западными лидерами, но не в рамках официальной программы саммита НАТО. Европейские союзники называют это "пиар-катастрофой".

Более того, тема Украины на саммите по настоянию США может вообще отойти в тень. Уже сейчас натовские дипломаты говорят о том, что в итоговой декларации саммита не будет ни упоминаний о гипотетическом членстве Украины в блоке, ни совместного заявления о военной поддержке Киева. Слишком болезненна для натовцев тема повышения оборонных бюджетов, слишком много вокруг нее будет споров и противоречий. Слишком боятся европейцы, что Трамп объявит о выводе американских войск из Европы и заставит европейцев наконец-то самих заниматься своей обороной и безопасностью. Поэтому отвлекаться еще и на Украину с вечно чего-то требующим Зеленским натовцы не готовы. Их ближайшая задача - не раздражать Трампа.

Растущий раскол между США и союзниками по НАТО был хорошо заметен по выступлению генсека НАТО Марка Рютте перед встречей министров обороны. Каждое его заявление выглядело как оправдание, а журналисты находили противоречия почти в каждом его ответе. По словам Рютте, у Украины якобы есть еще натовские перспективы, США не отказываются от поддержки Киева, а альянс един как никогда. Но никто словам генсека не верит.