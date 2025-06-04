Эксперт назвал главные темы предстоящего саммита НАТО

Украина вряд ли станет главной темой саммита НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, так как альянс сейчас больше озабочен преодолением собственного раскола. Такой прогноз сделал РИА Новости эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

По словам эксперта, сейчас для НАТО приоритетом является не украинский конфликт, а укрепление трансатлантических связей и сохранения присутствия в организации США, «которые, собственно, и являются столпом» альянса. При этом Украина служит элементом раскола из-за разной позиции стран-членов НАТО.

«Есть государства, прежде всего, Восточной Европы, Прибалтики, которые, занимают жесткую проукраинскую позицию и педалируют этот вопрос в НАТО. Это стимулирует союзников все время продвигать, где-то в декларациях писать некие громкие слова о том, что «Украина, безусловно, будет членом альянса»», - отметил эксперт.

Однако, по словам Сергея Ермакова, для других участников НАТО вопрос помощи Украине гораздо менее актуален, и на фоне миротворческой позиции администрации президента США Дональда Трампа альянсу, конечно, «не хотелось бы сейчас ввязываться в украинскую проблему».

«Это не значит, что Украина совсем выйдет из натовской повестки. (…) Но сам [генсек НАТО Марк] Рютте относится именно к тем, кто считает, что надо сейчас поддержать США, Трампа, не злить Вашингтон. И лучше в декларацию включить, может быть, пункт о том, что Китай все большую опасность представляет для союзников, или, по крайней мере, российско-китайское сотрудничество, чем педалировать вопрос с Украиной», - пояснил эксперт.

При этом, по его прогнозу, главной темой саммита будет увеличение оборонных расходов стран-членов альянса, как того требует президент США Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что на саммите в Гааге страны альянса могут принять решение о повышении расходов на оборону до 5% ВВП. С таким требованием сразу после вступления в должность президента США выступил Трамп, заявив, что сейчас Вашингтон направляет на оборону почти вдвое больше, чем все европейские союзники и Канада вместе взятые. При этом в Белом доме уже подтвердили участие американского лидера в саммите.