Французская актриса и певица Николь Круасиль умерла после долгой болезни

Ушла из жизни Николь Круасиль, французская актриса кино, театра, ревю и ТВ, певица, танцовщица и мим. В ее фильмографии не менее 150 проектов.

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Круасиль, помимо прочего, исполняла песни в легендарной мелодраме Клода Лелуша 1966 года "Мужчина и женщина" - Un Homme et une Femme, Aujourd'hui c'est Toi, Plus Fort que Nous. Лента с Анук Эме и Жаном-Луи Трентиньяном завоевала главный приз Каннского МКФ.

Как передает franceinfo, артистка умерла 4 июня в Париже после долгой болезни - об этом сообщил ее агент.

Николь Круасиль родилась в 1936 году в Нёйи-сюр-Сене. Петь начала в юном возрасте - в клубах. В 1964-м уехала в США, где работала в ревю. Вернувшись во Францию, познакомилась с Лелушем, который на тот момент заканчивал работу над своим фильмом, далее ставшим классикой.

Первое появление актрисы на экране - 1961 год. В списке ролей - проекты "Эротиссимо", "Ребенок в городе", "Звериный цирк", "Прекрасная англичанка", "Мегрэ", "Отверженные" 1995-го, "Золотая клетка".