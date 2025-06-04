В США рассказали о тактике Трампа в отношении России

Президент США Дональд Трамп придерживается в отношении России тактики «сидеть и выжидать». Об этом заявила со ссылкой на свои источники журналистка CNN, перевод слов которой приводит Telegram-канал «Пул N3».

«По словам источников, маловероятно, что Трамп собирается вводить какие-либо санкции. Белый дом подтвердил, что Украина не уведомила их о своих действиях на выходных. При этом от Дональда Трампа мы до сих пор не услышали ни одного комментария», - пояснила она.

Источники журналистки также отметили, что такое действия администрации США являются частью стратегии «просто выжидать и смотреть, как все развернется».

Напомним, что в воскресенье, 1 июня, в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны РФ назвали случившееся терактом и отметили, что целями атак стали военные аэродромы.

Источники в администрации США сообщили американским СМИ, что Белый дом не знал о готовящейся атаке украинских беспилотников. А бывший советник Пентагона Дэн Колдуэллт подчеркнул, что попытки Киева атаковать стратегические силы России за день до очередного раунда переговоров в Стамбуле была «не в интересах Америки».