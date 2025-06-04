Обзор иноСМИ: «двойники» Байдена и «Германия начинает мировую войну»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Американцы поверили в конспирологическую теорию о двойниках Байдена

Президент США Дональд Трамп ранее поделился в своем аккаунте теорией заговора, утверждающей, что экс-глава США Джо Байден был казнен в 2020 году и заменен клонами или роботами. После этого пользователи соцсетей начали активно искать «доказательства», что в последние годы вместо Байдена на публике появлялись его двойники, рассказал портал «ИноСМИ».

Интернет-пользователи начали сравнивать разные фотографии экс-президента и пытаться найти нестыковки - им кажется, что на некоторых снимках Байден слишком высокий, а на других фото у него на шее видны «складки, похожие на маску». Один из пользователей заявил, что за последние шесть лет американцы видели «как минимум четверых «Джо».

«Германия в третий раз становится зачинщицей мировой войны»

Египетский политолог Ахмед Адель заявил, что поставки немецких дальнобойных ракет Taurus ВСУ создадут риск перерастания конфликта на Украине в мировую войну. В своей статье для портала infoBRICS Адель подчеркнул, что у Киева нет технологических возможностей для самостоятельной эксплуатации ракет Taurus, поэтому эти поставки могут рассматриваться как прямое столкновение Германии с Россией.

По мнению автора статьи, в случае поставок Taurus Украине у России будет политическое и юридическое обоснование для ударов по заводам, производящим эти ракеты в Германии. Адель считает, что подход Германии также негативно повлияет на ситуацию в Евросоюзе, усилив разногласия среди его членов. Он напомнил, что Венгрия и Словакия не согласны с поставками оружия Украине. Однако Берлин продолжает использовать конфликт, чтобы угодить лоббистам немецкого военно-промышленного комплекса, заключил автор статьи.

«Стармер не верит в российскую угрозу»

Премьер Британии Кир Стармер по-прежнему несерьезно относится к возможности войны с Россией, пишет Чарльз Мур в своей статье для The Telegraph. По словам автора статьи, Стармер встревожен и поддерживает Украину, но предпочитает не давать больших обещаний по военным расходам. При этом страны НАТО, граничащие с Россией, определенно опасаются возможного конфликта, и большинство из них «действует соответствующим образом».

Мур считает, что Лондону необходимо брать пример с этих стран, так как именно они «знают россиян как никто другой». Автор статьи заявил, что российская армия набирает около 40 тысяч солдат в месяц, тогда как британские силы «еле-еле» пополняются на семь тысяч человек в год. По мнению Мура, «одна из самых ужасных вещей» заключается в том, что президент США Дональд Трамп, лидер НАТО, не хочет считать Россию угрозой.

«Сбить почти невозможно. Россияне «прокачали» КАБы»

Россия снова модернизировала свои КАБы (корректируемые авиабомбы) - теперь они летят на 15-35 километров дальше (на расстояние в 95 километров), пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что теперь под угрозой находятся объекты в Харькове и его окрестностях.

Как отмечают украинские СМИ, на российские фугасные авиабомбы устанавливают модуль планирования повышенной дальности, что позволяет значительно увеличить радиус поражения. Новую дальность обеспечивают более тяжелые системы крепления, увеличенные крылья и усовершенствованные системы управления. Опрошенные журналистами эксперты заявили, что противодействовать новым КАБам почти невозможно. У радиоэлектронная борьбы или сбивания на фазе работы ускорителя «минимальная вероятность успеха».

«Бербок в ООН: Что она на самом деле делает в Нью-Йорке?»

Анналена Бербок потерпела неудачу на посту министра иностранных дел в коалиционном правительстве экс-канцлера Германии Олафа Шольца. Но вместо того, чтобы отойти на второй план, она плавно переходит к новой международной роли - в понедельник Бербок стала председателем Генассамблеи ООН, пишет Berliner Zeitung.

Как отмечает газета, Генассамблею ООН должна была возглавить опытный дипломат Хельга Шмид, кандидатуру которой выдвинула Бербок. Однако в последний момент на эту должность выдвинули саму Бербок. Роль председателя Генассамблеи скорее символическая и протокольная, подчеркивает издание. Резолюции этого органа не имеют обязательной силы. Автор Berliner Zeitung усомнился, что Бербок подходит для этой работы: он указал, что на посту главы МИД Германии она отличалась «дипломатической неуверенностью». Газета напомнила, что Бербок ранее называла главу Китая Си Цзиньпина диктатором и говорила, что Германия воюет с Россией. Автор статьи задался вопросом, сможет ли Бербок стать посредником между 193 государствами-членами ООН с таким багажом.