Трамп поручил расследовать ситуацию с автоподписью Байдена

Президент США Дональд Трамп поручил расследовать ситуацию с использованием помощниками бывшего главы государства Джо Байдена его автоподписи. Об этом указано в заявлении Белого дома.

Утверждается, что Байден долгое время страдал от ухудшения когнитивных способностей, а его помощники пользовались состоянием здоровья президента и использовали специальное механическое устройство для подписания важных документов и указов. Особенно использование автоподписи было актуально во второй половине президентского срока Байдена, когда проблемы с его здоровьем стали намного более очевидны.

Трамп также распорядился установить «любую деятельность», направленную на сокрытие от американской общественности информации о здоровье Байдена.

Ранее стало известно, что Байден в годы своего президентства по утрам терялся в гардеробе Белого дома. «Человек блуждает по Белом дому, не в состоянии найти выход из своего гардероба», — сообщил сенатор Джош Хоули.