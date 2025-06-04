Политолог назвал меморандумы России и Украины «предложениями сдаться»

Взгляды участников переговорного процесса кардинально противоречат друг другу. Это делает уступки в конфликте невозможными. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Мы демонстрируем свою волю к миру. Фактически, что украинский меморандум, что российский меморандум противоречат друг другу на 180 градусов. По большому счёту здесь пространства для компромисса как такового нет. Наш меморандум в общем-то ответный. Мы не особо-то стремились к переговорам. Нам не требуется сейчас это для урегулирования ситуации на фронте, потому что она складывается в нашу пользу. Эти меморандумы были направлены на демонстрацию позиции сторон. Они нам прислали предложение сдаться, а мы им прислали свои предложения, практически то же самое — сдаться, пойти на наши условия».

Ранее в США заявили о позитивном настрое Трампа в урегулировании конфликта на Украине. Американский лидер не хочет его затягивания и нацелен на дипломатическое разрешение ситуации, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.